Ondanks cadeautje stelt Standard opnieuw teleur, clash in Anderlecht wordt erop of eronder

Een vermakelijk duel werd het tussen Eupen en Standard. Vier goals kregen we te zien Am Kehrweg, netjes verdeeld over beide ploegen. Toch heeft iedereen reden om over iets te klagen. Voor de Rouches wordt de match zondag in Anderlecht belangrijker dan ooit, want play-off 1 wordt lastig.

De laatste uitzege van het seizoen van Standard in de competitie? 18 september in Lokeren. De boodschap voor Jankovic en zijn troepen was dan ook duidelijk: de drie punten pakken, al was het maar om de druk niet te laten toenemen op de coach én om nog mee te spelen om play-off 1.

Bij de thuisploeg geen Onyekuru, hij is spoorloos en aast op een transfer. Jankovic stuurde Jean-François Gillet terug de wei in, terwijl nieuwkomer Marin mocht starten. Danilo Barbosa zou later in de wedstrijd nog invallen, waardoor beide nieuwe middenvelders dus al een nieuw centraal duo zouden vormen.

Bondscoach Roberto Martinez zag Standard een droomstart nemen. Na twee minuten was het al koekenbak: nieuwkomer Marin liet zich meteen zien en zorgde voor een prima assist. Belfodil - genezen van transferitis? - kopte tegen de touwen. Voor de club uit de Oostkantons is het zo na 23 speeldagen nog steeds wachten op een clean sheet.

Maar Eupen, dat is vooral een aanvallende ploeg. De vroege achterstand sterkte hen nog meer in die overtuiging en dus kregen we in een gejaagde eerste helft flink wat kansen voor de thuisploeg. Scoren zat er echter niet in en gaandeweg wist Standard meer dan het evenwicht te herstellen. Een logische 0-1 bij de koffie dus.

Na de pauze een ander spelbeeld: Jeffren wist Lazare te bedienen, die helemaal alleen aan de tweede paal stond en via de knie van Laifis de bordjes op gelijke hoogte wist te brengen: brute pech voor de verdediger, die er doorheen de wedstrijd wel een aantal keer werd afgelopen als een preminiem door Sylla & co. Die Sylla speelde meesterlijk en zette zijn team zelfs op voorsprong.

Zou Eupen dan ook de scalp pakken van Standard? Niet helemaal, want Van Crombrugge stond in de slotfase in niemandsland te wachten op een bal, waarna Belfodil er als de kippen bij was om zijn tweede van de avond te maken. Een al bij al billijk gelijkspel, al zag Sylla een goal nog (onterecht?) afgekeurd worden voor buitenspel. Standard doet met de puntendeling sowieso een slechte zaak in de strijd om de top-6.