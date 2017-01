Essevee stelt teleur, Harbaoui Ã©n Remacle maken zich onsterfelijk met belangrijke goals

Essevee stelt teleur, Harbaoui én Remacle maken zich onsterfelijk met belangrijke goals

Zulte Waregem heeft de kans laten liggen om weer minstens een dagje of twee gedeeld aan de leiding te komen. Op bezoek bij Charleroi verloor het met 2-1. Harbaoui en Remacle maakten zich onsterfelijk bij een uitzinnig publiek.

Bij Charleroi was er sinds de overwinning in Oostende weer volop geloof in de kansen voor play-off 1. Het team stond vijfde na 23 speeldagen en wilde thuis tegen Essevee verder gaan op dat elan. Het rekende daartoe opnieuw op Hamdi Harbaoui, die zijn nieuwe werkgever al meermaals deed kirren van plezier.

Francky Dury kon nog steeds niet rekenen op Timothy Derijck, waardoor Yoan Severin opnieuw in de basis mocht starten. Cordaro en Marrone namen de plaatsen van Coopman en Lepoint in. Zulte Waregem kon mits winst opnieuw twee dagen mee aan de leiding komen, al moest het dan wel winnen - en dat had het al enkele jaren niet meer gedaan op Mambourg.

De eerste 45 minuten van de wedstrijd kunnen we heel snel samenvatten, want er was werkelijk geen bal te zien. De hostessen die ijsjes kwamen uitdelen aan de supporters én pers konden dan ook op veel belangstelling rekenen. Maar de Zebra's hebben in moeilijke momenten wel ... Harbaoui. Hij rondde een mooie uitbraak op de counter weergaloos af, inclusief twee kapbewegingen waarbij Baudry een dubbele verkoudheid opliep.

Essevee? Dat speelde slordig en vooral: met te weinig tempo om de thuisploeg ooit écht te bedreigen. Op het uur bracht Dury dan maar Lepoint en Gueye tussen de lijnen om voor meer diepgang te zorgen. Het zou snel renderen, want nauwelijks tien minuten later kon Gueye een bal voorbij Penneteau frommelen, nadat Leye hem de bal doorkopte.

In een nerveus slot kwamen beide teams nog aandringen om de winning goal te maken, maar het veld speelde ook niet meteen mee in de wedstrijd. Een verschrikkelijk patattenveld waar ze in derde provinciale nog niet op spelen, vermoeden wij dan. Een broeiierig sfeertje, dat wel. De fans van Charleroi verdienden ook deze keer opnieuw een pluim.

En ze kregen ook wat ze wilden, want de Carolo's kregen nog een vrije trap op een mooie plek. De ook al ingevallen Remacle ging zich in de debatten mengen en krulde de 2-1 voorbij een verraste Bossut.