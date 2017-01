Essevee op bezoek bij zwarte beest in zwarte land, maar met nog plannen op transfermarkt: "Heb nog iets in mijn hoofd"

Het midweekvoetbal heeft nog maar net zijn poorten dichtgeslagen, of daar is al weer de volgende speeldag. Zulte Waregem kan een extreem goede zaak doen, maar ook Charleroi heeft nog serieuze doelen.

In de heenwedstrijd werd het 1-1 tussen beide teams, maar de vijf voorgaande wedstrijden werden door Charleroi gewonnen in de competitie. De Zebra's staan bovendien vijfde en een thuiszege tegen Essevee kan hen helpen in de strijd om play-off 1.

Félice Mazzu moet wel Pollet, N'Ganga, Zajkov en Saglik missen. Francky Dury van zijn kant kan geen beroep doen op Derijck, die last heeft van de knie. Yoan Severin zal na zijn aardig debuut dus meer dan waarschijnlijk opnieuw Baudry flankeren centraal achterin.

Denemarken is een interessante markt

Zulte Waregem heeft nu al meer punten dan dat het vorig jaar had na 30 speeldagen. Alles wat ze nu nog rapen is bonus om in play-off 1 te raken én daarin competitief te zijn voor de Europese plaatsen. Dury wil alvast nog wat versterkingen, zoveel is duidelijk. "Ik heb nog iets in mijn hoofd."

"Denemarken is een interessante markt", blikt hij op zijn persconferentie vooruit op eventuele extra nieuwkomers. Onder anderen Ankersen wordt nog genoemd bij Essevee, waar Bala vermoedelijk voor het eerst op de bank zal zitten.

