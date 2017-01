Overzicht FA Cup: Batshuayi en Defour scoren, terugkerende Kompany nekt Benteke, Sels slikt drie goals (mÃ©t beelden)

Overzicht FA Cup: Batshuayi en Defour scoren, terugkerende Kompany nekt Benteke, Sels slikt drie goals (mét beelden)

Foto: © Photonews

Een drukke dag in het Engelse voetbal. Voor één keer stond er geen competitievoetbal op het programma, maar was het de beurt aan het belangrijkste bekertoernooi over het Kanaal: de FA Cup.