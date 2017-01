Kortrijk pakt dankzij Chevalier (en ondanks Sifakis) eerste zege in eeuwigheid

KV Kortrijk heeft de vloek eindelijk doorbroken. Het won in eigen huis met 2-1 van Sporting Lokeren. Al durven we niet zeggen dat er veel beterschap was, Lokeren liet immers net als tegen Gent heel wat liggen.

KV Kortrijk zat na acht nederlagen op een rij in crisis en zag vlak voor de komst van Lokeren ook nog eens z’n beste verdediger, Samuel Gigot, naar Gent verkassen. Reken daarbij een geblesseerde Rougeaux en de kaarten lagen niet goed voor de thuisploeg. Bij Lokeren reisde men echter af zonder Maric, ziek, en Overmeire, maanden out.

Lokeren nam in de eerste minuten meteen de bovenhand en Sifakis moest enkele keren tussenbeide komen, maar KV Kortrijk stond dan toch recht. Wie anders dan Teddy Chevalier zorgde ervoor dat het eerste schot van de thuisploeg tegen de touwen ging. Hij kreeg veel te veel ruimte en Copa bleef aan de grond genageld.

Boem-boem Chevalier

De bezoekers bleven de bal opeisen, maar de thuisploeg ging door op het elan. Ook de tweede knal van Chevalier vloog immers in het hoekje. En wat voor een goal. Saadi met een opwippertje en de volley van Chevalier kon niet beter getimed of gericht zijn. Het zag er niet goed uit voor Sporting Lokeren.

Al gaf De Sutter Lokeren nog hoop door een goeie hoekschop van Ticinovic via Sifakis tegen de netten te koppen. 2-1 na een eerste helft die nog niet eens zo slecht was. Het blijft KV Kortrijk tegen Lokeren, daar verwacht je ook niet meteen vuurwerk van.

In de tweede helft kwam onze verwachting helaas nog iets meer uit. Het niveau daalde, al had Hupperts meteen moeten scoren. Hij kon z’n voet niet tegen de voorzet van Ticinovic zetten. Een binnentikker, was het geweest. Sifakis was immers in geen velden of wegen te bekennen.

Speciaal ventje trouwens, die doelman van Kortrijk. Zo liet hij een hoekschop ostentatief passeren. Handen gespreid alsof er geen gevaar was. Ansah liep doodleuk in, maar schoof net naast het leer. Kortrijk ontsnapte twee keer aan de bijna zekere gelijkmaker.

Gekke Michalis

Het bleef daarna een geholderdebolder van jewelste in Kortrijk. Zo ook helemaal aan het einde. Sifakis deed opnieuw z'n team bijna de das om door een bal zomaar te laten vallen, maar de scrimmage op de doellijn leverde niets op.

Belhocine zat overigens de hele tweede helft in de tribune. Hij had iets te fel gereageerd tegen scheidsrechter Verboomen in de spelerstunnel bij het ingaan van de rust. Maar hij won wél, eindelijk, met 2-1. Al hadden vooral Hupperts en Ansah daar iets aan kunnen doen.