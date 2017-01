PO 1 is opnieuw dichterbij voor KV Mechelen en verder weg voor Genk

KV Mechelen heeft een felbevochten wedstrijd tegen KRC Genk gewonnen. Het was De Witte die in het slot van de partij zijn ploeg de overwinning schonk.

KRC Genk begon met maar liefst 6 spelers uit de eigen jeugdopleiding aan deze partij. Dat verdient veel respect en is een voorbeeld voor heel wat andere eersteklassers. Mechelen-coach Ferrera begon voorzichtig aan de wedstrijd en hield Verdier op de bank, Jules Van Cleemput kreeg een basisstek.

We kregen een eerste helft voorgeschoteld met heel veel strijd. Op het halfuur kon Timothy Castagne zelfs niet meer verder nadat hij een elleboog had gekregen van Claes. Onvoorstelbaar dat ref Delferiere en zijn assistent dit niet zagen.

Castagne is volledig het noorden kwijt na een elleboog van Claes

Verder keken we naar 45 kansarme minuten. Geen van beide doelmannen werd echt op de proef gesteld en het opvallendste moment kregen we in de 19e minuut toen de spelers het spel stillegden en applaudisseerden voor Thomas Buffel die deze week zijn vrouw Stéphanie verloor aan een ernstige ziekte. Daarover kan u hier meer lezen.

De tweede helft kregen we meer van hetzelfde: twee ploegen die voor elke bal vochten, het spel dat voortdurend stillag en geen enkele actie de naam kans waardig. Delferière moet buiten adem geweest zijn. Tel daar nog een pak slordige passen bij en dan weet je dat het niet veel soeps was.

Delferiere kende echt geen makkelijke avond. Iedereen met geel-rood bloed veerde recht toen Claes neerging in de zestien, maar de ref floot niet hoewel Walsh toch even het truitje van de Mechelaar aanraakte. De Maneblussers zorgden nog voor een slotoffensief en een knal van Rits ging net naast.

In het slot kreeg Genk een vrije trap niet weggewerkt, De Witte profiteerde en kon de 1-0 binnen duwen en de Maneblussers op die manier 3 hele belangrijke punten bezorgen. Tegelijkertijd wordt de opmars van Genk gestuit.