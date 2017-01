Lommel United en Union doen OH Leuven nog enigszins een plezier

door Timothy Collard

Lommel United en Union blijven steken op 0-0-gelijkspel

OH Leuven ging vrijdagavond al voor de vierde opeenvolgende keer onderuit in de Proximus League. OHL bengelt zo op de voorlaatste plaats in de 1B-reeks, maar het onderlinge resultaat van de concurrenten valt nog enigszins mee.