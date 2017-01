Memphis Depay maakt grote debuut, maar ex-speler vergalt feestje en nekt Lyon

Het moest een leuke avond worden voor Memphis Depay en diens nieuwe club Olympique Lyon. Maar liep dat eventjes hélemaal anders, zeg...

Memphis kwam vorig weekend al voor het eerst in actie bij Lyon. De Nederlandse aanwinst van de club mocht toen twaalf minuten invallen tegen Olympique Marseille. Zaterdagavond verscheen Depay voor het eerst aan de aftrap bij L'OL.

Het moest een fijne avond worden, maar daar dacht Yassine Benzia anders over. De spits nekte zijn voormalige werkgever Lyon door twee doelpunten voor zijn rekening te nemen. Een goal op slag van rust en nog een (strafschop) tien minuten voor tijd duwden Lyon in de touwen. De thuisploeg reageerde nog via een penaltygoal van Lacazette, maar het bleef bij 1-2.

Overzicht van de speeldag onder de foto