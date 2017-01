Degradatietopper baart een muis, Waasland-Beveren en Westerlo schieten niks op met gelijkspel

Waasland-Beveren en Westerlo hebben de punten verdeeld op de Freethiel. Beide teams schieten daarmee weinig op in het klassement, al maakte de thuisploeg meer aanspraak op de overwinning.

Met de match tussen Waasland-Beveren en KVC Westerlo stond er een ware degradatietopper op het menu. De thuisploeg startte het best en eiste het balbezit meteen op. Van Langendonck moest zich al snel strekken op een goed gerichte kopbal van Boljevic. Verder waren er weinig kansen in de openingsfase.

Beveren probeerde het vooral via de linkerflank van Demir en Cerigioni, maar tot echt gevaar leidde dat niet. Westerlo kon daar in het eerste halfuur maar weinig tegenover stellen, behalve enkele vrije trappen van Henkens. De Waaslanders kregen wel nog kansen. Van Langendonck bracht redding op pogingen van Cerigioni en Marquet.

Tien minuten voor de rust kwam er dan toch vuur in de wedstrijd. Een kopbal van Cools werd door Henkens van de lijn gehaald, even later kon niemand bij een prima voorzet van de mee opgerukte Jans. Aan de overzijde was ook Westerlo eens gevaarlijk: een vluchtschot van Henkens ging maar nipt over.

Beide teams gingen rusten met een 0-0 gelijkspel, ondanks het feit dat de thuisploeg meer aanspraak maakte op de openingstreffer. Mathijssen wilde in de tweede periode wel doelpunten zien en hield Henkens in de kleedkamer voor Club-huurling Carlos Strandberg.

Dat had weinig effect, want Waasland-Beveren pakte de match opnieuw in handen. Van Langendonck hield Gano met een prima parade van de 1-0 en stond op de juiste plek bij een prima kopbal van Buatu Mananga. Janevski gaf 'verloren zoon' Langil dan weer zijn eerste speelminuten om een doelpunt te forceren.

Opnieuw Gano

Op het uur stuurde Marquet Gano het straatje in, maar een sterke Van Langendonck hield zijn ploeg opnieuw recht met een beenveeg. Westerlo kon er enkel een schotje van een bedrijvige Strandberg tegenover zetten. Met nog een kwartier op de klok leek de match op een scoreloos gelijkspel af te stevenen.

Ndiaye moest scoren

Beide ploegen kwamen zeker in de tweede helft nog nauwelijks aan kansen. De thuisploeg bleef wel proberen. Langil kon met nog 8 minuten op de klok dan toch eens Miletic voorbij, maar Ndiaye miste onbegrijpelijk. Dat was dé kans op de 1-0.

Janevski en Mathijssen gooiden hun laatste troeven in de strijd, maar het maakte niet meer uit. Het bleef 0-0 op de Freethiel en daar schieten beide teams weinig mee op. Hekkensluiter Moeskroen kan zo dé winnaar van het weekend worden in de lagere regionen van het klassement. Het moet dan wel zondag winnen van Eupen.