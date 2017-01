Kubo beleeft droomdebuut en knalt Gent voorbij mak Club Brugge

De Slag om Vlaanderen werd meteen een aangename kennismaking met België voor Yuya Kubo. Hij kreeg een basisplaats en knalde een vrije trap tegen de touwen. Club Brugge kreeg in de eerste helft kansen, maar kon amper een vuist maken.

Voor de Slag om Vlaanderen zorgde Hein Vanhaezebrouck voor verrassingen in zijn basisopstelling. Maar liefst zeven wijzigingen kwamen er, deels noodgedwongen, ten opzichte van de midweekwedstrijd tegen Sporting Lokeren. Neto en Coulibaly kwamen terug van blessure en Afrika Cup.

Zeven wijzigingen(!) bij Gent

Ook Yuya Kubo mocht net als Samuel Gigot aan de wedstrijd beginnen. Meteen een vuurdoop voor de Japanner in één van de meest intense wedstrijden die onze competitie rijk is. Dat was er in het begin ook aan te zien. In de duels had Kubo het moeilijk om zich door te zetten, maar was wél meteen aanwezig. Bij Club ontbrak Poulain en kwamen Refaelov, Cools en Vossen opnieuw in de basis.

Gent nam de wedstrijd ook meteen in handen tegen de eeuwige rivaal, maar de kansen, die waren aanvankelijk voor de bezoekers. Jelle Vossen vraagt zich wellicht nog af waarom hij oog in oog met Kalinic pardoes met z’n linker de tweede ring zocht. De Ghelamco Arena heeft die immers niet. Gent kwam ook goed weg op pogingen van Izquierdo en een bleke Refaelov.

Het waren wel de Buffalo’s die de kansen weggaven aan de overkant. Renato Neto moest er na enkele weken blessureleed nog wat aan wennen. Ook Birger Verstraete en Nana Asare speelden niet hun beste helft in Gentse loondienst. Toch kwam ook een dominerend Gent aan ene honderd procent kans.

Een sterke Kalu zette voor richting Coulibaly, maar die zat nog met z’n hoofd op de Afrika Cup. Hij schampte de bal, Butelle haalde opgelucht adem. Rusten bij 0-0, maar we waren wél naar een aangename partij aan het kijken. Verstraete bleef binnen, Esiti moest voor wat meer duelkracht op het middenveld bij Gent zorgen.

Kubo doet het

Dat vertaalde zich al snel in meer overwicht voor de thuisploeg. Club Brugge had echt moeite om de aanvallen van Kalu, Simon en Kubo af te weren. Bij de zoveelste vrije trap was het prijs. Zonder vaste klant Milicevic probeerden Verstraete en Neto het al, maar even na de rust zette Kubo zich achter de bal.

Geen slecht idee, want de Japanner brosseerde de bal enig mooi in de hoek. Wat een manier om je debuut bij Gent te vieren, met onmiddellijk de openingsgoal in de derby tegen Club Brugge. Bekijk hieronder de eerste goal van Kubo in België. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Daar bleef het uiteindelijk niet bij. Diep in de extra tijd zorgde Coulibaly nog voor de 2-0. Club Brugge ging met een slecht gevoel terug naar het Westen, AA Gent tankte meer dan een beetje vertrouwen.