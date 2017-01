Kan Gent de ban doorbreken? Het verloor al vijf keer op rij van Club

Voor AA Gent is het zowat van moeten. De Buffalo's moeten immers nog een plaats in de top-zes veiligstellen. Voor de Bruggelingen gaat de Slag om Vlaanderen meer voor de prestige. Blauw-zwart zal vooral de goeie vorm willen doortrekken en de concurrent een stevige tik willen uitdelen.

Het is op acht dagen na een jaar geleden dat AA Gent nog eens kon winnen van Club Brugge. Sinds die 21e januari 2016 kwamen beide kemphanen elkaar vijf keer tegen in alle competities. Club Brugge won ze alle vijf.

Gent kan wel op de verrassing spelen. Is Neto helemaal fit of niet? Zal Yuya Kubo meteen mogen spelen? Wat met de teruggekeerde Coulibaly? Vanhaezebrouck strooide zand in de ogen door 23 spelers te selecteren. Daarvan moeten er dus nog vijf afvallen.

Selectie Gent

Goed nieuws bij Club Brugge. Het recupereerde immers Benoît Poulain. U weet wel, die verdediger die Hein Vanhaezebrouck vorig seizoen zo graag wou halen, maar niet kwam. Bovendien kan Timmy Simons zijn duizendste wedstrijd spelen uit zijn carrière.

Selectie Club Brugge

Ludovic Butelle, Ethan Horvath, Dion Cools, Helibelton Palacios, Benoît Poulain, Bjorn Engels, Stefano Denswil, Niels Verburgh, Laurens De Bock, Ahmed Touba, Timmy Simons, Claudemir, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Lex Immers, Lior Refaelov, Thibault Vlietinck, Jelle Vossen, Abdoulay Diaby, Wesley Moraes en José Izquierdo.