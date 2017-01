Mertens redt Napoli dankzij ongelooflijke blunder van de doelman (met beelden)

Tegen Palermo was het lange tijd een heel frustrerende bedoeling voor het Napoli van Dries Mertens. Niet toevallig was het de Belg die de Napolitanen uiteindelijk van een nederlaag behoedde.

Het begon meteen slecht voor Napoli, al na zes minuten lag de bal er bij Reina in. Boosdoener was Nestorovski. Napoli moest de hele tijd achtervolgen, maar het was opnieuw Dries Mertens die zijn troepen over de streep trok.

Al kreeg hij meer dan een beetje hulp van de doelman van de bezoekers. Posavec zal deze beelden liever niet meer opnieuw zien. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Daar bleef het echter bij wat Napoli betrof. Zo kwam het niet dichter op leider Juventus.