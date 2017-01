Real struikelt niet, maar twijfels om Ronaldo

door Sander De Graeve

Ronaldo de nieuwste klant in de ziekenboeg van Real?

Foto: © photonews

Real Madrid heeft in tegenstelling tot Barcelona geen misstap gezet. Tegen Real Sociedad won het makkelijk, maar was er toch even twijfel over de fitheid van Ronaldo.