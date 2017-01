Antwerp zet na spektakelrijk duel met zes doelpunten nieuwe stap richting eerste klasse!

door Dirk Pieters vanuit Tubeke



Antwerp zag gisteren Roeselare punten verliezen en wilde dat zelf vermijden op bezoek bij Tubeke. Uiteindelijk werd het een deugddoende driepunter. Met bloed, zweet en tranen - dat wel.

Antwerp begon furieus aan de wedstrijd in Tubeke, want het wilde het scenario van vorig jaar absoluut vermijden. Zowat twaalf maanden geleden was de wedstrijd in het Stade Leburton het begin van het einde voor Antwerp, ook toen nochtans op weg naar de titel en eerste klasse.

Zover wilde The Great Old het nu niet laten komen. Winnen in Tubeke en de laatste rechte lijn kon worden ingezet met drie punten bonus op Lierse en zelfs al zes op Roeselare. Lallemand zette zijn team dan ook snel op voorsprong. Tubeke kwam terug via Diallo, maar Dequevy kon de 1-2 ruststand op het bord zetten.

45 minuten lang domineerde Antwerp, maar bij de koffie was het verschil dus klein. En het had ook nog wat geluk, want bij de 1-2 ging Beunardeau in de fout. Toch was het nog niet gedaan, want de thuisploeg kwam op het uur opnieuw gelijk via een vrije trap van Camargo. Tubeke stond toen wel al met tien na een slagje van Zenke bij Dom.

En het zou nog erger worden, want ook Laurent werd nog van het veld gestuurd na handspel in de grote rechthoek. Dierckx ging achter de bal staan, miste ... en kon de rebound zelf binnenduwen. In een spektakelrijk slot mikte Amallah nog op de lat voor Tubeke, maar Owusu nam alle twijfels weg met een droge knal in de winkelhaak.

Door de zege blijft Antwerp uiteraard op kop in de tweede periode van 1B. Uitwedstrijden in Union en Roeselare, thuiswedstrijd tegen Lierse en Lommel. Die vier wedstrijden scheiden stamnummer 1 nog van een dubbel duel met Roeselare om de titel. 10 op 12 is altijd voldoende om dat doel te bewerkstelligen.