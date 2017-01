Mignolet speelt absolute hoofdrol tegen Chelsea, zowel negatief als positief

Liverpool heeft gelijkgespeeld tegen leider Chelsea. Het zag er een halfuur lang niet goed uit voor Simon Mignolet, maar uiteindelijk redde hij nog de dag voor de Reds.

Na een halfuur ging Mignolet immers toch wel serieus de mist in. Terwijl hij nog aan het schreeuwen was om zijn muur goed te zetten, zag David Luis zijn kans schoon en krulde een vrije trap heerlijk in doel. Mignolet was echter absoluut niet klaar en kreeg weer eens de hele sociale media over zich heen.

In de tweede helft kon Wijnaldum gelijkmaken en dan was het tijd voor Mignolet om zich te rehabiliteren. Chelsea kreeg een penalty en Diego Costa zette zich achter de bal, maar Mignolet bleef ijzig cool en redde zijn vijfde penalty sinds hij bij Liverpool aankwam. Op tien stuks is dat absoluut niet slecht. Het bleef bij 1-1.