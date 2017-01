De Kustboys gaan naar Brussel, nieuwe klap voor Genk

KV Oostende viert feest! De Kustboys wonnen dinsdagavond dankzij een vroege goal van Musona op het veld van Genk en mogen zich opmaken voor de finale van de Beker van België. Voor Genk is dit een nieuwe klap.

Genk-coach Stuivenberg behield het vertrouwen in het team dat onderuitging op KV Mechelen, op 2 wijzigingen na. Uronen kwam terug in de ploeg en Mathew Ryan mocht in doel debuteren. Yves Vanderhaeghe sleutelde meer aan zijn elftal dat verloor tegen STVV: Godeau, Capon, Rozehnal en Musona kregen een basisplaats.

Het eerbetoon voor Stephanie, de overleden vrouw van Thomas Buffel, was ingetogen en mooi. Wat daarna volgde van Genk was een heel stuk minder. De Limburgers vergooiden hun bonus uit de heenwedstrijd al na 8 minuten. Toegegeven, de pass van Berrier was heel mooi, maar door het hart van de defensie. Slecht verdedigd dus en nieuwkomer Ryan al héél snel gevloerd door Musona.

De voorsprong van Oostende was dik verdiend want Capon had al na 2 minuten een waarschuwing afgevuurd. Ook toen was Ryan geklopt, maar werd Genk nog gered door de paal. Het zou niet de enige keer zijn dat Oostende die pech kende want op slag van rust knalde uitblinker Berrier op de onderkant van de lat.

Genk voetbalde twee goede mogelijkheden bij elkaar, maar bij de eerste kopte Dewaest onhandig over en bij de tweede pakte Dutoit uit met een geweldige reflex op een inschuiver van Schrijvers. Ondertussen moest Samatta nog geblesseerd naar de kant, Naranjo verving hem.

Held Dutoit

Genk wilde de situatie wel rechtzetten en met nog 20 minuten op de klok, kreeg het daar dé uitgelezen kans toe. Ref Boucaut legde de bal op de stip nadat El Ghanassy Castagne een duwtje gaf in de grote rechthoek. Naranjo zette de belangrijke elfmeter té zwak om en Dutoit redde.

Boucaut de mist in, geen tweede penalty

Stuivenberg bracht met Susic nog meer aanvallend geweld, Dewaest moest naar de kant. Genk drukte Oostende nog een kwartier op de eigen helft en kreeg voldoende kansen, maar kon niet meer scoren. Genk had altijd een tweede penalty moeten krijgen in het slot na handspel van Rozehnal, maar Boucaut floot niet.

Oostende aan het feest dus, zij mogen hun trip naar de Heizel plannen. Voor Genk is dit een tweede klap op enkele dagen tijd. PO 1 is heel ver weg en nu is ook het bekerverhaal over.