"Brussel, de boeren zijn op komst": volwassen Essevee het delirium Ã©n de finale in

"Brussel, de boeren zijn op komst": volwassen Essevee het delirium én de finale in

Opgelet, Brussel. De boeren komen eraan. De meegereisde fans van Zulte Waregem eisten lange tijd een hoofdrol op in een zoutloze wedstrijd, waarin een volwassen Essevee uiteindelijk het laken naar zich toetrok.

Inzet groot met bekerfinale

Sylla mist dé kans op de 1-0 in slaapverwekkende eerste helft

Hamalainen trapt fans het delirium in

Zulte Waregem - Oostende op 18 maart

Zowel Eupen als Zulte Waregem konden de Heizel al een beetje ruiken. De 1-0 uit de heenmatch was een buffer voor de bezoekers, maar ook niet meer dan dat. 90 minuten scheidden beide teams van een bekerfinale en een treffen met KV Oostende. Hier en daar maakte een Eupen-fan zelfs al een begoocheling richting Europees voetbal Am Kehrweg.

Ook de fans van Essevee - met zowat 500 - hadden er zin in: "Wir schaffen das." Laat dan ook nog eens 'Atemlos durch die nacht' van Helene Fischer door de boxen gieren en alle hoop op een heerlijk ouderwetse cupavond (einduitslag 4-3 ofzo) was aanwezig. Maar het bleek uiteindelijk vooral zoutloos in plaats van ademloos.

Bij Eupen kreeg Dompé een basisplaats, de teruggevonden Onyekuru zat nog niet in de kern. Derijck en Kaya waren geblesseerd bij Essevee, Severin en Madu begonnen tussen de lijnen. Mühren was nog niet speelgerechtigd, maar met Coopman, Bala en Ankersen zaten er toch enkele spelers die een actie kunnen maken op de bank van Francky Dury.

En een gebrek aan snedige acties typeerde toch wel de wedstrijd. Toegegeven: de bezoekers moesten niet scoren, want met een brilscore mochten zij naar de Heizel. En na de 'duinen van Charleroi' leek nu het WK cross niet in Bieles, maar Eupen te zijn gereden - meer modder dan gras. De eerste helft kunnen we erg snel samenvatten: Sylla kwam eens alleen voor doel op voorzet van Lazare, maar gleed naast.

Ook na de deugddoende koffie in een ijzig Eupen was er lange tijd niet veel te zien. Diallo met een kopballetje over, gaandeweg ook wat meer dreiging van de bezoekers. Toch duurde het tot een kwartier voor tijd om de meegereisde fans écht helemaal te ontdooien. Eerst mikte Coopman van dichtbij nog over, daarna knalde Hamalainen met een knappe overhoekse streep de droom van Eupen helemaal aan diggelen.

"Wij gaan naar Brussel toe", klonk het bij de fans toen al duidelijk. Marrone maakte er in de slotfase op een corner nog 0-2 van. We vermoeden dat de economie in Zuid-West-Vlaanderen morgen een kleine dip zal hebben, door veel afwezigen op het werk in de regio. Een feestnacht tijdens een erg lange busrit terug naar Waregem, zoveel is zeker. Een volksverhuizing vanuit West-Vlaanderen naar de hoofdstad zit er aan te komen op 18 maart. De Panda's moeten zich focussen op operatie redding.