Anderlecht moet opnieuw sleutelen aan verdediging en jonge verdediger krijgt kansen

door Johan Walckiers

door

Sporting Lokeren ontvangt vanavond Anderlecht. Voor de Waaslanders is er niet zoveel meer te winnen of te verliezen, Anderlecht gaat in een vol Daknam op zoek naar een volgende reeks, die onderbroken werd door het gelijkspel tegen Standard.