Atletico weet (dankzij ontketende Fernando Torres) weer wat winnen is, Carrasco slechts invaller

Atlético Madrid weet weer wat winnen is. De ploeg van Diego Simeone haalde het zaterdagavond van laagvlieger Leganes en knoopte zo opnieuw aan met een overwinning.

Aanvankelijk leek de wedstrijd lullig te beginnen voor Atlético. Het kreeg dan wel een strafschop, maar Antoine Griezmann trapte de elfmeter veel te slap in. Gelukkig voor de Fransman was ploegmakker Fernando Torres bij de pinken. De Spanjaard trapte de rebound tegen de touwen: 1-0.

Meteen na de pauze legde Torres de wedstrijd in een definitieve plooi. Correa stuurde de aanvaller het straatje in en die legde het leer simpel over de uitgekomen doelman. Onze landgenoot Yannick Carrasco begon op de bank, maar mocht na 57 minuten invallen.