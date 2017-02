Overzicht Bundesliga: Bayern morst met de punten, maar krijgt hulp van Dortmund, Hazard wint overtuigend met Gladbach

Bayern München heeft deze namiddag in eigen stadion puntenverlies geleden tegen Schalke 04. Borussia Mönchengladbach en Hoffenheim boekten dan weer overtuigende thuiszeges.

De clash met nummer elf Schalke begon goed voor Der Rekordmeister. Op aangeven van Arturo Vidal maakte Robert Lewandowski er al na negen minuten 1-0 van. Naldo maakte met een steenharde vrije trap gelijk. Het bleef uiteindelijk bij 1-1. RasenBallsport Leipzig speelt later nog tegen Dortmund en kan de kloof met leider Bayern opnieuw verkleinen tot één punt.

Bij VfL Wolfsburg zat onze landgenoot Koen Casteels opnieuw op de bank. De doelman moest toezien hoe zijn ploeg met 1-0 verloor bij FC Köln. Verder blijft Hoffenheim het fantastisch doen: de nummer vijf van de ranglijst verloor vorig weekend pas voor het eerst dit seizoen, maar boekte vandaag een duidelijke 4-0 zege tegen Mainz. Ook Gladbach won vlot. Thorgan Hazard speelde 90 minuten mee in de 3-0 zege tegen Freiburg.

Dortmund wint van Leipzig

In de vooravond zette Borussia Dortmund revelatie RB Leipzig opzij. Pierre-Emerick Aubameyang - terug van de Afrika Cup - scoorde na een goed halfuur spelen het enige doelpunt van de partij. In de stand nadert Dortmund zo tot op acht punten van Leipzig. Bayern is ondanks een gelijkspel nog de winnaar van deze speeldag. De leider telt door de zege van Dortmund vier punten meer dan zijn eerste achtervolger Leipzig.