Myny countert Waasland-Beveren naar levensbelangrijke zege

Onderin heeft Waasland-Beveren een uitstekende zaak in de strijd tegen de degradatie gedaan. De Waaslanders wonnen dankzij scherpe counters op bezoek bij Eupen.

Bij Eupen excuseerde ene Henry Onyekuru zich deze week uitvoerig voor zijn afwezigheid tijdens de transferperiode. De Nigeriaan probeerde een overgang te forceren, maar moest met hangende pootjes terug. Hij kreeg meteen een basisplaats tegen Waasland-Beveren.

Köteles en het blok in de weg

En of hij bedrijvig was. Het grootste gevaar van de thuisploeg kwam telkens vanop de flank van Onyekuru, maar Luis Garcia en Jeffren konden niet helemaal afdrukken. Het blok en Köteles lagen in de weg van de Eupense openingstreffer.

En Waasland-Beveren? Dat bracht Langil en Conté voor het eerst aan de aftrap en dat leek meteen te renderen. Op de counter waren de Waaslanders immers levensgevaarlijk. Bij elke uitbraak kwam er direct doelgevaar.

Langil stuurde meteen Demir diep en die presenteerde Olivier Myny de 0-1 op een schoteltje. De vleugelspeler miste niet en duwde gretig zijn eerste van het seizoen voorbij Van Crombrugge. Eupen meteen koud gepakt, want de thuisploeg had het balbezit onder controle.

Myny zou ook nog zijn tweede van het seizoen mogen vieren na een haast identieke actie. Deze keer verstuurde Marquet de gemeten bal, zette Gano voor en duwde Myny alweer tegen de netten. Van Crombrugge vloekte, zijn verdediging ging alweer helemaal de mist in.

Uitstekende zaak voor Waasland-Beveren

Na de koffie kregen we hetzelfde spelbeeld, Eupen kwam meteen enkele keren piepen, maar Köteles pakte op een haast gemaakte goal van Sylla uit met een geweldige reflex. Bij Eupen kwamen Dompé en Brüls bij de rust in het team, maar ook zij konden moeilijk de mogelijkheden uitspelen.

De verdediging van Waasland-Beveren, en dan vooral Laurent Jans, stond als een huis. Daardoor pakten de Waaslanders een levensbelangrijke zege. Ze springen over Eupen in het klassement en kunnen weer wat rustiger ademhalen.