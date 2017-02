Duel op leven en dood in de Oostkantons: Zien we Onyekuru of niet?

door Sander De Graeve

Voorbeschouwing: Eupen - Waasland-Beveren

Amper één punt verschil zit er tussen Waasland-Beveren en Eupen in het klassement, met het voordeel voor de club uit de Oostkantons. Een échte degradatietopper dus.