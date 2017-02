Marc Coucke mag verjaardag in stijl vieren met winnend Oostende tegen inefficiÃ«nt KV Mechelen

Marc Coucke mag verjaardag in stijl vieren met winnend Oostende tegen inefficiënt KV Mechelen

KV Oostende heeft een erg belangrijke wedstrijd gewonnen van KV Mechelen. Dankzij een owngoal van Vanlerberghe en een doelpunt van Godeau won het met 2-0. Het kan zo play-off 1 weer iets meer ruiken, voor Malinwa wordt het knokken.

Erg belangrijk duel met oog op play-off 1

Brute pech met owngoal Vanlerberghe

Musona wordt uitgesloten, Mechelen ziet doelpunt afgekeurd

Godeau beslist het, Kustboys op koers voor top-6

Een puntje scheidde KV Oostende en KV Mechelen voor het absoluut belangrijke treffen tussen beide teams. Bovendien hadden ze Standard eerder op de avond zien (of minstens horen) ten onder gaan, waardoor een overwinning hen over de grens van de 40 punten én een stap dichter bij play-off 1 zou brengen.

Hoogspanning dus in de Versluys Arena, waar er alles aan werd gedaan om een fantastische sfeer te ontwikkelen. Klappertjes, gewezen iconen van de club op bezoek, Marc Coucke die een belofte deed om iedereen een extra pintje te bezorgen bij een thuisoverwinning, ... Alles was aanwezig. Yves Vanderhaeghe koos voor Marusic en Jali aan de aftrap, bij Mechelen kwam Chen in de ploeg en moest Verdier (ten voordele van Kolovos) voor doelpunten zorgen.

Brute Pech

Doordat Chen op rechtsachter ging postvatten, werd Paulussen uitgespeeld als middenvelder. In het begin van de wedstrijd was zijn taak overduidelijk gewoon Berrier uit de match houden, al werd die stelling later verlaten. De eerste helft was namelijk niet naar de zin van Ferrera. Te slordig, te laks ook soms en dus werd Chen geslachtofferd om met Matthys een ander soort voetbal op de mat te brengen.

Nog in die eerste helft zat het KV Mechelen natuurlijk ook gewoon niet mee. Een verloren voorzet van Jonckheere werd door Vanlerberghe ongelukkig in eigen doel getrapt. Dan hadden we liever de 1-0 gezien op de heerlijke actie en dito trap van El Ghanassy even daarvoor. Een penseeltrek, en dan een fenomenale uithaal pardoes op de kruising. Het doelpunt van het jaar, maar dan net niet.

Musona houdt het spannend

Verder had Oostende de wedstrijd eigenlijk wel onder controle. Er was geen vuiltje aan de lucht, tot Knowledge Musona even zijn kennis van het voetbal kwijt was. Wie in de eerste helft voor een sierlijke fopduik al een gele prent heeft gepakt, die vliegt beter niet zo op een speler af. Twee keer geel is rood en zo Oostende nog een halfuur met een man minder in een grimmig sfeertje.

KV Mechelen rook bloed en maakte meteen ook gelijk, maar het feest ging niet door. De grensrechter had namelijk buitenspel gezien van Croizet bij het doorkoppen van de bal. Er werd getwijfeld of het al dan niet buitenspel was, maar uiteindelijk had de arbitrage het bij het rechte eind.

Schip van Kustboys vaart bijna PO1 binnen ...

Je zou er het aardige voetbal van het laatste halfuur bijna door vergeten. Dat is echter allerminst nodig, want Mechelen kreeg flink wat kansen om minstens gelijk te komen. Dutoit keepte prima, Verdier, Kolovos en Rits misten ook opgelegde kansen. Aan de overkant verdiende Berrier meer met zijn heerlijke vrije trap, uiteindelijk deed Godeau de boeken dicht.

Het verjaardagsfeestje van Marc Coucke kon zo ingezet worden. Met nog vijf speeldagen voor de boeg lijken de Kustboys een erg goede zaak gedaan te hebben, terwijl het voor Malinwa nog knokken wordt om de top-6 nog te halen. De komende weken zal het in ieder geval flink wat efficiënter moeten worden.