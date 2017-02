Coucke doet van TournÃ©e GÃ©nÃ©rale in Oostende, Malinwa wil (verjaardags)feestje vergallen

Coucke doet van Tournée Générale in Oostende, Malinwa wil (verjaardags)feestje vergallen

KV Oostende en KV Mechelen nemen het in de Versluys Arena tegen elkaar op in een duel dat archibelangrijk kan wezen in de strijd om play-off 1. Wie pakt de drie punten en doet zo een nieuwe stap richting opperste roem?

In de stand is de kloof tussen beide spelers ... een punt. KV Oostende staat nog steeds zesde, maar liet tegen Charleroi en STVV wat van zijn pluimen. De heenwedstrijd in Mechelen won het met 2-3, hoog tijd dus om ook in eigen huis Malinwa te kloppen.

Dat moeten de Kustboys wel doen zonder de geschorste Vandendriessche. Ook Proto en Bossaerts zijn er door blessures (uiteraard) nog niet bij.

Malinwa moet dan weer Nils Schouterden missen, die een kijkoperatie onderging aan de knie. Verder kan Yannick Ferrera wel opnieuw beschikken over Bjelica en Cocalic. Benieuwd of zij het feestje van Marc Coucke - die trakteert omdat Oostende de bekerfinale heeft gehaald én hij jarig is - kunnen vergallen.

Selectie Oostende: Dutoit, Ovono, Rozehnal, Milic, Godeau, Tomasevic, Antunes, Marusic, Capon, Jali, Jonckheere, Ozkan, Berrier, El Ghanassy, Musona, Canesin, Akpala, Pedersen, Dimata.

Selectie KV Mechelen: Coosemans Moris Swolfs Bjelica Chen Vitas Cocalic Cobbaut El Messaoudi Paulussen Vanlerberghe Filipovic De Witte Rits Matthys Claes Croizet Jaadi Verdier Kolovos Osaguona

