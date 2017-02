Vorige week terug naar af, nu groeit de Genkse hoop op PO1 met dank aan een Spaanse bevlieging

Racing Genk heeft de bekereliminatie verteerd met een broodnodige zege tegen Moeskroen. De Limburgers controleerden het spel van start tot finish en hadden aan een Spaans kunststukje genoeg voor de volle buit.

De 0-3-blamage van Standard op eigen bodem tegen KV Kortrijk klonk als muziek in de oren in de Luminus Arena. Genk was wel gewaarschuwd, want de komst van Moeskroen deed de Limburgse fans terugdenken aan de nog zwaardere 0-4-pandoering van vorig jaar.

Spaanse vista

De opening was pittig. Deivydas Matuleviciu dwong Mathew Ryan immers meteen tot een geweldige parade. Nadien volgde, op een dwarrelbal die op de lat strandde, niets meer in het eerste kwart. Dat maakten de Spaanse Genkies meer dan goed. José Naranjo, die de geblesseerde Ally Samatta (rug) verving, zette een héérlijke één-twee op met zijn landgenoot Alejandro Pozuelo. Het resultaat was een vernuftige 1-0 door het Moeskroense hart.

Moeskroen zette er aanvallend weinig tegenover en moest bovendien vroeg wisselen toen Nikola Gulan niet verder kon. De licht geblesseerde David Hubert (hamstrings) maakte zo sneller dan voorzien zijn opwachting. De 1-0 bevrijdde de thuisploeg en Pozuelo strooide met de passes. Leandro Trossard duwde dé kans op 2-0 naast de verkeerde kant van de paal.

Dewaest de gevaarlijkste

Genk domineerde ook het tweede bedrijf. Naranjo en Sébastien Dewaest vonden een Henegouws been op hun poging voor 2-0. Die bleef uit en dus roken de bezoekers hun kans. Een listige voorzet van Nikola Gulan bracht Ryan nog eens uit zijn zetel.

Het spel verwaterde. De thuisaanhang schrok dan ook toen Dewaest eem bom afleverde op de dwarsligger. Net ervoor stond ook Matej Delac te slapen op een venijnige voorzet van Ruslan Malinovskyi.

Dankzij deze driepunter zet Genk zijn concurrenten om play-off 1 weer wat meer onder druk. Moeskroen moet hopen dat degradatieconcurrent Westerlo een steek laat vallen tegen STVV.