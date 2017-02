KV Kortrijk pleegt een coup op Sclessin en telt Standard helemaal uit voor play-off 1

Standard mag play-off 1 nu helemaal vergeten. De Rouches leden thuis een pijnlijke 0-3 nederlaag tegen KV Kortrijk. Teddy Chevalier en Idriss Saadi waren de uitblinkers van dienst bij 'De Kerels'.

Voor Standard stond er heel wat op het spel voor de match tegen Kortrijk. Drie punten waren een absolute must om nog kans te maken op play-off 1. De Rouches kozen dan ook resoluut voor de aanval en waren al meteen gevaarlijk via een afstandsschot van Kosanovic.

Ook de pogingen van Dossevi en Mladenovic leverden niks op. De Luikse druk bleef aanhouden, Sifakis moest prima redding brengen op een uithaal van Marin. De storm van de Rouches ging dan toch even liggen. Aan de overkant kreeg Chevalier een uitgelezen mogelijkheid om te scoren, maar Gillet bracht redding op zijn te zwakke schot.

Het tempo ging helemaal uit de match, maar net voor het halfuur was er dan toch een goal. Kortrijk zette zich goed door op rechts en na wat geharrewar kon Chevalier – wie anders – de bezoekers van dichtbij op voorsprong zetten. Een aangeslagen Standard moest op zoek naar de gelijkmaker, maar speelde erg slordig.

De thuisploeg kon nog nauwelijks een aanval in elkaar knutselen. Enkele minuten voor de koffiepauze was Standard dan toch eens gevaarlijk. Belfodil knalde de bal voorbij Sifakis, maar zijn landgenoot Goutas bracht redding op de lijn. Emond lukte de bal wel in doel, maar werd terecht afgevlagd. 0-1 was de ruststand.

Standard kwam met goede moed uit de kleedkamers, maar kwam tien minuten na de pauze in hele nauwe schoentjes. Scholz kon niet genoeg bij een voorzet van Chevalier. Saadi mocht alleen op Gillet af en bleef koelbloedig, 0-2 voor Kortrijk. De Luikse droom voor play-off 1 aan diggelen?

De Rouches moesten komen en minstens drie keer scoren om nog aanspraak te maken op play-off 1. Maar het was Saadi die met zijn tweede van de avond Standard helemaal uittelde. Gillet had geen verhaal op de fenomenale halve omhaal van de Algerijn.

Standard kon daar werkelijk niets meer tegenover stellen en moest in de slotfase lijdzaam toekijken hoe Kortrijk gemakkelijk stand hield. De thuisploeg kon Sifakis in de tweede helft nauwelijks nog bedreigen. De eindstand op Sclessin was 0-3 en zo kunnen Jankovic en co zich opmaken voor play-off 2.