Darmstadt én voormalige topclub nóg meer in de problemen

In de Duitse Bundesliga stonden zondag nog twee wedstrijden op het programma. Vooral voor de vele degradatiekandidaten waren het partijen van levensbelang.

Zo is Darmstadt 96 momenteel het kneusje van de Bundesliga. Het team telde na achttien speeldagen nog maar negen punten. Toch leken ze bij Eintracht Frankfurt lange tijd een punt buitenshuis te pakken.

Een late penaltygoal een kwartier voor tijd van Hasebe deed de boeken toe. De tweede treffer van Rebic was leuk voor de thuisploeg en zorgde voor zekerheid bij Frankfurt, dat daardoor zowaar naar de derde plaats springt.

Bremen in de problemen

In Augsburg tegen Bremen begon het nog goed voor de bezoekers met een 0-1 voorsprong via Gebre Selassie én Kruse die na de gelijkmaker van Schmid er van de stip 1-2 van kon maken.Toch kwam Augsburg nog terug. In de extra tijd knalde Bobadilla zelfs nog de 3-2 tegen de touwen. Zuur voor Bremen dat nog steeds in degradatienood is.