Ibrahimovic alweer aan het kanon, United haalt het van onherkenbare kampioen

In Engeland heeft Manchester United na het teleurstellende gelijkspel tegen Hull nog eens kunnen aanknopen met de zege. Het werd een makkelijke uitoverwinning bij het zwalpende Leicester.

Het was lang wachten op een eerste doelpunt, maar eens Mkhitaryan na een mooie solo de netten liet trillen, stond er geen maat op Manchester United. Nog geen twee minuten later knalde Ibrahimovic de tweede tegen de netten.

De Zweed kwam op die manier tot op één doelpunt van Romelu Lukaku, sinds gisteren de fiere topschutter in de Premier League. En Leicester? Dat was opnieuw een draak om naar te kijken. Riyad Mahrez is net als de anderen een schim van zichzelf in vergelijking met vorig seizoen.

Mata met de kers op de taart

Het lijkt wel alsof er een vloek rust op de prijs voor de beste voetballer in Engeland. Vraag dat maar aan Eden Hazard. Na de rust zette Mata de kers op de taart. Fellaini mocht een kwartier voor tijd invallen.