Guardiola zet Kompany weer op de bank, Gabriel Jesus redt Man City in de absolute slotfase

Manchester City leek zondagmiddag weer twee dure punten te verspelen in de Premier League. Pas in de absolute slotseconden triomfeerden De Bruyne en co tegen laagvlieger Swansea City.

City, zonder Kompany en Aguëro in de ploeg, begon dominant aan de partij. Dat resulteerde in een vroege opener van Gabriel Jesus. The Citizens bleven de wet dicteren en Touré schilderde ei zo na een vrijschop in de winkelhaak.

In de tweede helft reageerde Swansea. Caballero hield via de paal Sigurdsson van de 1-1. Die zou tien minuten voor tijd toch volgen. Deze keer vond de IJslander wél de ruimte voor de gelijkmaker. Zuur puntenverlies leek in de maak, tot alweer Gabriel Jesus een derde keer in twee duels toesloeg. Het Etihad Stadium slaakte een zucht van verlichting.