OHL kan Antwerp en Lierse in extremis geen dienst bewijzen in Roeselare

OH Leuven sloot de elfde speeldag af op bezoek bij Roeselare, de kampioen van de eerste periode. Dat moest punten halen om toch een beetje in de buurt van Antwerp en Lierse te blijven.

Dat leek ook goed te beginnen voor Roeselare. Iets over het halfuur zorgde Florent Stevance voor de openingstreffer. De reactie van de Leuvenaars liet echter niet lang op zich wachten. Het was Jovan Kostovski die mocht vieren.

Met die 1-1 op het bord gingen we rusten. Één ding was zeker, bij deze stand schoot noch Roeselare, noch Leuven een sikkepit op. Roeselare moest winnen om iet of wat in het spoor van Antwerp en Lierse te blijven en duwde door.

Jakolis doet het

Invaller Marin Jakolis zorgde uiteindelijk voor de beslissing. Hij werkte de 2-1 voorbij Henkinet. Roeselare blijft zo op drie punten van Lierse. Bij OH Leuven maakte Gent-huurling Lucas Schoofs zijn debuut.