Westerlo doet een gouden zaak in de degradatiestrijd na winst tegen STVV

Westerlo heeft een belangrijke overwinning geboekt tegen STVV. De thuisploeg had het in de eerst helft niet onder de markt tegen de Limburgers, maar scoorden na een sterke tweede helft dan toch via Elton Acolatse.

De openingsfase werd gekenmerkt door heel wat slordige passes. Net voor het kwartier konden de Westelse banken eindelijk eens recht veren, maar de kopbal van Ganvoula - die overigens buitenspel stond - ging over. STVV prikte tegen via Vetokele, maar hij wipte zijn poging over de kooi van Van Langendonck.

Halverwege de eerste helft kreeg Sint-Truiden dé kans op de openingstreffer. Boli kon niet profiteren van geklungel van Van Langendonck en plaatste de bal onbegrijpelijk voor een zo goed als leeg doel op de paal. Wat een kans voor STVV.

Westerlo kon daar nauwelijks iets tegenover zetten, behalve een kopbal van Buyens die ruim naast het doel van Pirard ging. Peeters zette Van Langendonck nog eens aan het werk, maar die wist in twee tijden wel raad met zijn poging.

Net voor de pauze was Westerlo dan toch eens gevaarlijk. Een gevaarlijke vrije trap van Rommens werd door Strandberg niet in doel verlengd. 0-0 was de ruststand, al maakte STVV meer aanspraak op de openingstreffer.

De pauze was nog maar net verteerd of daar was Boli alweer met een uitstekende mogelijkheid. Van Langendonck bracht echter redding met een prima beenveeg. De thuisploeg schoot wel wakker en er kwam wat meer vuur in de wedstrijd. De vrije trap van Rommens ging maar nipt naast de kooi van Pirard.

Westerlo bleef de kansen opstapelen. Diezelfde Rommens en Buyens probeerden het even later nog eens vanop afstand, maar het STVV-sluitstuk bracht telkens redding. STVV kwam er nog nauwelijks aan te pas in de tweede periode.

Het slotkwartier kwam eraan, maar Ganvoula knalde vanaf de zestien huizenhoog over. In de laatste tien minuten lukte het dan toch voor Westerlo. Acolatse dribbelde zich een weg door de Truiense defensie en knalde de bal onhoudbaar voorbij Pirard.

STVV kon geen vuist meer maken in het slot en droop af met een 1-0 nederlaag. Westerlo springt dankzij de overwinning over Eupen naar de 14e plek. Het zet zo rode lantaarn Moeskroen op vier punten.