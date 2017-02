Hein Vanhaezebrouck wint opnieuw niet in Waregem: Dalsgaard wist penaltygoal Gent uit

Zulte Waregem en AA Gent hebben 1-1 gelijkgespeeld aan de Gaverbeek. De bezoekers kwamen op voorsprong vanop de strafschopstip, maar Dalsgaard bezorgde Zulte Waregem alsnog een puntje.

Vanhaezebrouck had nog nooit gewonnen in Regenboogstadion

Fletse eerste helft, matige tweede helft

Penaltyfout Steppe, Kubo trapt Gent op kop

Dalsgaard zorgt in extremis toch nog voor 1-1

Vooraf was er heel veel lof van Hein Vanhaezebrouck naar Francky Dury gerold en vice versa. "We maken geen kans volgens de statistieken. Ik won nog nooit als coach aan de Gaverbeek, we doen het slecht op verplaatsing en Zulte Waregem is thuis nog ongeslagen dit seizoen", besefte Vanhaezebrouck.

"Maar zo'n reeksen zijn er om gebroken te worden", oordeelde Dury dan weer voorzichtig. Essevee was blij dat het de bekerfinale had gehaald, maar moest het zonder Derijck en een zieke Bossut stellen. Lepoint kwam centraal achterin naast Baudry, terwijl Mühren zijn debuut maakte. Gent moest het zonder Kalu doen en rekende op Kubo en Coulibaly om doelpunten te maken.

De fauw out, slappe pot

Wat we te zien kregen? Dat was een erg nerveuze bedoening, waarbij het voetbal zeker in de eerste 45 minuten de grote verliezer was. Beide teams hadden de organisatie op punt gezet en de opbouw was te slordig om die patstelling echt in gevaar te brengen. Tactisch vernuft van de coaches of gewoon te weinig van de voetballers? Dat mag u zelf beslissen.

Dat we gingen rusten met de kroniek van een aangekondigde brilscore hoeft niet te verbazen. In de tweede periode werden we iets meer verwend. Zulte Waregem nam het heft in handen op het middenveld, maar in de vijandige zestien kwam het toch vrij moeilijk tot kansen. Op de omschakelingsmomenten liepen Simon en co zichzelf voorbij.

Penalty en Dalsgaard

Zouden we dan doelpunten te zien krijgen? Dat wel. Eerst kreeg Gent een strafschop na een fout van Steppe op Kubo, die zelf zijn verantwoordelijkheid nam en Gent op weg zette naar de drie punten. Opmerkelijk: Delferière floot dit seizoen twee keer een strafschop: twee keer voor Gent ... tegen Zulte Waregem.

Mitrovic ging daarna in ware Comedy Capers-stijl tijd winnen en Gent rekende zich zegezeker. Zulte Waregem kon met zijn relatief overwicht ook weinig toen, maar toch. In de slotminuut trapte de ingevallen Dalsgaard de thuisploeg vanuit de kluts toch nog naar een gelijkspel. En zo blijft Essevee in eigen huis ongeslagen en won Vanhaezebrouck ook nog steeds nooit aan de Gaverbeek.