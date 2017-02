Genk blijft haperen in Beveren, maar mag niet klagen

Waasland-Beveren en Racing Genk geraakten niet voorbij respectievelijk Jackers en Köteles vanavond. Vooral de thuisploeg verdiende meer.

Waasland-Beveren tegen Racing Genk ging altijd een vreemde match worden. Beide ploegen moesten immers met hun elftal pré-wintermercato aan de aftrap verschijnen. Schrijvers stond toen nog op de loonlijst van de thuisploeg en mocht dus niet spelen. Hij kreeg wel een mooie ode vooraf voor anderhalf jaar trouwe dienst.

Wie mocht er dan wel spelen? Wel Racing Genk loste het probleem voorin zoals verwacht op door daar Tino Susic te posteren. Een groot succes was dat aanvankelijk niet. De Bosniër was te onwennig én te traag om op die positie écht gevaarlijk te worden. Ook Kumordzi mocht voor het eerst in een eeuwigheid aan de aftrap komen.

Wie wél gevaarlijk was, was Waasland-Beveren. Genk knalde geen enkele van drie schoten binnen het kader in de eerste helft, de thuisploeg zette Jackers drie keer wél aan het werk. Cools kapte goed, maar trapte te zwak en recht op Genk-doelman Nordin Jackers. Ook Gano kreeg een open kans, net als Boljevic.

Overwicht Waasland-Beveren niet beloond

Waasland-Beveren deed zichzelf dus stevig tekort in die eerste helft. We gingen rusten met het gevoel dat de degradatiekandidaat zich dat nog stevig zou beklagen. Een zege stond immers quasi gelijk aan de redding. Net zoals een zege voor de bezoekers Genk opnieuw meer richting play-off 1 kon sturen. Dewaest moest overigens al snel met een zware blessure naar de kant.

Na de rust leek dat er meer in te zitten, een zege van de bezoekers dus. Genk domineerde dik twintig minuten op alle vlakken. Waasland-Beveren kraakte, maar barstte niet. Dat was te danken aan Rudy Camacho. De centrale verdediger werkte twee ballen van de lijn en deed ook op hoge ballen meer dan zijn duit in het zakje.

Goeie Rudy, niet gefloten penalty

Pozuelo zal zich nog steeds afvragen hoe hij niet scoorde. Hij liep slim door de buitenspelval, maar ging dan oog in oog met Köteles draaien en keren dat het een lieve lust was. Uiteindelijk knalde hij op, jawel, Rudy Camacho.

Daarna ging de Genkse storm liggen en had Waasland-Beveren alweer de kansen om een overwinning binnen te halen. Boljevic kopte pardoes op Jackers, maar had eerder al een strafschop moeten krijgen. Hij werd flagrant neergetrokken in de zestien door Pozuelo. Niemand van het scheidsrechterlijke viertal greep in. Onbegrijpelijk.

Het bleef uiteindelijk bij 0-0, daarmee schiet geen van beide teams eigenlijk iets op. Ondanks de Genkse overmacht aan het begin van de tweede helft, had je achteraf toch het gevoel dat de thuisploeg meer aanspraak mocht maken op de zege. Van een kandidaat voor play-off 1 mag je ook meer verwachten op bezoek bij een degradatiekandidaat.