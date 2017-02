Waasland-Beveren en Genk maken zich op voor Ã©Ã©n van de vreemdste matchen ooit

Waasland-Beveren en Genk maken zich op voor één van de vreemdste matchen ooit

Vanavond krijgen we in Beveren misschien wel één van de vreemdste matchen ooit. Beide teams kunnen, omdat het om een inhaalmatch gaat, niet op een groot deel van de wintertransfers rekenen.

Bij Waasland-Beveren moeten ze het ook zonder Siebe Schrijvers doen, want teruggekeerd naar Racing Genk. Verder kunnen stevige aanwinsten als Conté, Langil en Rodriguez niet in actie komen. Toch een domper want Langil was de drijvende kracht achter de zege bij Eupen.

Racing Genk heeft zo mogelijk nog grotere problemen. Zij zitten nog steeds met de geblesseerden Bizot en Karelis, waarvoor Naranjo en Ryan gehaald werden, maar die mogen niet spelen. Ook Ndidi en Bailey zijn intussen weg en ook hun vervangers mogen niet in actie komen.

We zijn benieuwd hoe Genk het probleem voorin gaat oplossen, want naast Karelis en Naranjo zijn ook Samatta (blessure) en Schrijvers niet beschikbaar. Thomas Buffel zit wel opnieuw in de selectie. Hij zou voor het eerst in actie kunnen komen na het overlijden van zijn vrouw.

Selectie Waasland-Beveren: Köteles, Goblet, Janssens, Camacho, Demir, De Schutter, Buatu, Jans, Borry, Van Dooren, Marquet, Seck, Cools, Boljevic, Van Remoortere, Myny, Gano, Dhondt, Schwartz, Ampomah.

Selectie Genk: Brabec, Nastic, Wouters, Walsh, Dewaest, Kumordzi, Susic, Trossard, Colley, Tshimanga, Malinovskyi, Buffel, Uronen, Seigers, Pozuelo, Heynen, Jackers, Coucke, Castagne en Vliegen.

