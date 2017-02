Overzicht buitenland: Memphis Depay maakt eerste doelpunt voor Lyon (mÃ©t beelden)

Lyon-Nancy 4-0

In Frankrijk stond er een midweekspeeldag op het programma. Olympique Lyon kreeg Nancy over de vloer en haalde het ruim. Memphis Depay begon op de bank, maar kwam na 40 minuten Valbuena vervangen.

De Nederlander lokte aan het begin van de tweede helft een strafschop uit die werd omgezet door Lacazette. Niet veel later pikte Depay ook zelf zijn doelpuntje mee. Voor rust hadden Valbuena en Fekir al voor een geruststellende 2-0 gezorgd en zo won L'OL uiteindelijk met 4-0. Bekijk hieronder het eerste Lyon-doelpunt van Depay.

Memphis Depay scored his first goal for Lyon .

Via @Y8han_B #depay #memphis #lyon pic.twitter.com/x9vzWcQ0aZ