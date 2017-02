Genk knijpt verlamde Kanaries dood met drie goals in 9 (!) minuten en doet weer volop mee voor PO1

KRC Genk heeft de derby van het bronsgroen eikenhout naar zich toegetrokken. De club uit de mijnstad was heer en meester tegen een verlamd STVV. De PO1-droom wakkert zo weer wat aan.

Only the real ones survive. De tifo waarmee de Kanaries de Smurfen vanavond ontvingen, verwees fijntjes naar de fusies die KRC Genk in zijn verleden al onderging. Wat de beginminuten niet overleefde, was het Truiense kunstgras. Vuurpijlen uit het bezoekersvak richtten een behoorlijke ravage aan. (Lees er HIER meer over)

De burenstrijd stond bol van de duels. Stef Peeters en Alejandro Pozuelo zorgden voor het eerste akkefietje, Ruslan Malinovskyi plande zijn voet in het klokkenspel van Pierrick Valdivia, en ploegmaats Ruben Fernandes en Sacha Kotysch botsten vol op elkaar.

Eviva Pozuelo

Genk dicteerde de wet op Stayen, zonder weliswaar tot concrete kansen te komen. Maar in minuut 37 en 39 was het wel twee keer prijs voor de withemden. Een ziekenhuisbal van Mamadou Bagayoko zette een razendsnelle counter op gang. Siebe Schrijvers behield prima het overzicht en reikte Pozuelo de 0-1 aan. 'Eviva Pozuelo' galmde door het Haspengouw.

Penseelstreek van Malinovskyi

De thuisploeg was van slag en meteen volgde de 0-2. Pozuelo zat deze keer in de regiekamer en bediende Ally Samatta, die prima voor zijn man dook om Lucas Pirard te verschalken. De Genkies nepen de Kanaries voor de koffie zelfs helemaal dood. Met een héérlijke krul zorgde Malinovskyi voor 0-3.

Ivan Leko greep in door Yohan Boli in de ploeg te droppen voor Wolke Janssens, maar die wissel bracht geen zoden aan de dijk. Genk voetbalde uit een zetel, Pozuelo, Samatta en Trossard lieten unieke kansen op de 0-4 liggen.

Karrenvracht aan kansen

De malaise bij Sint-Truiden duurde voort, de Genkenaars bleven de gemiste kansen opstapelen. Invaller Damien Dussaut wilde bijgevolg een handje toesteken en plaatste het leer ei zo na in de eigen kooi. Aan de overzijde moest Mathew Ryan zich dan toch eens onderscheiden op een kopbal van Boli en een deviatie van Pieter Gerkens.

Aan de score veranderde niets meer na de pauze. Albert Stuivenberg en zijn manschappen duiken voor minstens één dag de top 6 binnen en zetten Charleroi, AA Gent en KV Oostende onder druk. STVV had van deze gala-avond zoveel meer verwacht.