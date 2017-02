Gent struikelt tegen sterk Eupen en valt uit top-zes

AA Gent is er niet in geslaagd om zijn plaats in de top-zes te behouden. Het liep in eigen huis in de slotfase tegen een nederlaag.

Over de eerste helft van Gent-Eupen gaan we zo kort mogelijk zijn. Door de schorsing van Neto kwam Matton naast Esiti op het middenveld, voor het overige waren er geen grote verrassingen bij AA Gent, waar Gigot echt de voorkeur krijgt op Troost-Ekong. Bij Eupen was Cases net vader geworden, hij zat op de bank.

Hoofd bij Tottenham?

Het balbezit was voor de thuisploeg, maar er werd te traag én te slordig gespeeld. Het leek alsof de voltallige basiself al met het hoofd bij Tottenham zat. Bij Eupen hadden ze de bal niet, maar wél de kansen. Luis Garcia zal nog even terugdenken aan de allereerste minuut. Hij was los alleen door, maar werkte niet goed gericht af.

Een vrije trap van dezelfde Spaanse spelverdeler scheerde de verkeerde kant van de paal en een volgende knal op een stilliggende bal werd door Kalinic vakkundig uit doel gezweefd. Dat moest Van Crombrugge aan de overkant ook doen op een kopbal van Coulibaly, maar verder geraakte Gent niet.

Vrijetrapspecialist Garcia

Het zou beter moeten na de rust, wou diezelfde basiself ook tegen Tottenham aan de match beginnen. Matton werd alvast gewisseld in de rust. Moses Simon mocht voor hem het veld op. Veel beterschap kwam er aanvankelijk niet. Eupen kreeg meteen twee goeie kansen na de koffie. Mitrovic gaf de bal pardoes aan Onyekuru, maar die besloot te zwak op Kalinic.

Raul Garcia kreeg nóg een uitstekende vrije trap en knalde die zowaar op de lat! Gent kwam goed weg, maar daarna stak de thuisploeg enkele tandjes bij. De inbreng van Milicevic zat er voor iets tussen, het spel ging sneller op en neer. Een goeie actie van Kalu bracht de bal gevaarlijk voor doel, maar Van Crombrugge redde.

Grote kansen in slotfase aan beide kanten

Dat deed hij ook op een kopbal van wel erg dichtbij van Moses Simon. Miicevic eiste een vrije trap op en zag die over vliegen. Hetzelfde lot onderging Coulibaly, die een open kans door een duwtje in de rug ook over doel besloot. Gent wou enkele keren een strafschop, maar kreeg die niet. Eupen had er een verdiend toen de bal tegen de hand van Esiti ging. Asare knalde nog een omhaal op Van Crombrugge, die uitstekend keepte. Ook Jeffren kreeg nog een uitstekende kans, maar Esiti redde op de lijn.

We kregen zeven minuten extra tijd, maar het was niet Gent dat daarvan profiteerde. Lovre Kalinic ging naast de bal en Onyekuru knalde binnen. Wat een koude douche voor Gent op een weekend waarin elke concurrent voor play-off 1 won. Eupen won twee keer in extra tijd tegen Gent.