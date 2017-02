PO1-droom intact: Malinwa met wondermooie goals voorbij onmondig Kortrijk

KV Mechelen wist dat het moest winnen op bezoek bij KV Kortrijk wilde het nog kans maken op play-off 1 dit seizoen. Uros Vitas zou zijn waarde bewijzen met twee heerlijke vrije trappen.

Erop of eronder voor KV Mechelen met oog op play-off 1

Snelle opener met heerlijke vrije trap Vitas

Hetzelfde, maar dan anders na de pauze

Mechelen blijft in de running, Kortrijk laat niks zien

KV Kortrijk toonde na acht nederlagen op rij veerkracht en wist zich met een 6 op 6 definitief te redden op het hoogste niveau. Het trainersduo had dan ook geen reden tot bijsturen en stuurde de zelfde 11 van vorige week de wei in. Bij Malinwa dan weer zes(!) nieuwe namen: De Witte geblesseerd, Verdier ziek en verder ook geen Paulussen, Croizet, Vanlerberghe of El Messaoudi tussen de lijnen.

Matthys, Vitas, Osaguona, Cocalic, Kolovos en Filipovic namen de vrijgekomen plaatsen in. "Matthys brengt werkkracht bij", liet Ferrera vooraf optekenen. Voorin moest Osaguona de gaten trekken die anders door Verdier werden getrokken, nooit makkelijk. Het zou uiteindelijk vooral Uros Vitas zijn die zich zou laten opmerken.

Vitas, enig mooi

Twee momenten sierden namelijk een verder vrij zoutloze wedstrijd. Malinwa had Genk en Oostende al zien winnen en wist dat het ook met de drie punten naar huis moest, wilde het nog kans maken op play-off 1. In de heenmatch werd het 0-0 Achter de Kazerne, in een vriendschappelijk duel in januari werd het ook een brilscore.

Maar na zes minuten was het deze keer wél al raak. Met dank aan Uros Vitas, die op heerlijke wijze een vrije trap in de verste hoek krulde. Sifakis kon er enkel naar kijken en onder de indruk zijn. En op het uur mocht hij aan de overkant nog eens hetzelfde doen, weliswaar deze keer in de korte hoek. Twee enig mooie vrije trappen in een wedstrijd zo binnen trappen? Het moet Messiaans of Ronaldesk zijn.

Vitas, 'tweeïg' mooi

Vlak voor die 0-2 had een potig Kortrijk bovendien een extra probleem voor zichzelf ontwikkeld: Barbaric kreeg zijn tweede geel, waardoor de Kerels nog een halfuurtje met tien verder moesten. Daarin probeerden ze nog wel af en toe te dreigen, maar globaal genomen waren ze gewoon té onmondig om aanspraak te maken op een of meerdere punten.

Malinwa brak de vloek van Kortrijk, won voor het eerst sinds 2014 nog eens tegen de Kerels en mag zo nog steeds verder dromen van play-off 1. Met 41 punten en nog vier wedstrijden te gaan kan alles nog, al zal ook nog worden uitgekeken naar het resultaat van Gent tegen Eupen.

Voor de Kerels lijkt het seizoen dan weer helemaal gespeeld. Zich klaarmaken voor play-off 2 stilaan, of toch nog scherprechter spelen? De fans waren op de sociale media tijdens de wedstrijd al duidelijk. Zij vrezen dat het terug naar af is voor Kortrijk, want de Kerels lieten in deze thuiswedstrijd heel weinig zien. De eerste echte kans kwam van Mercier in ... minuut 88. Ook Chevalier vond Coosemans nog op zijn weg, maar dat was niet meer dan een druppel op een hete plaat.