KV Oostende 'ontsnapt' met drie punten uit Le Canonnier

KV Oostende kon vooraf enkel tevreden zijn met drie punten. Ze pakten die ook, maar de manier waarop mag vlug vergeten worden. In de slotfase bezorgde verdediger Rozehnal hen toch wel drie onverdiende punten.

Luc Devroe had vrijdag gezegd dat de spelers van Oostende de mocassins mochten uitdoen en de laarzen moesten aantrekken. Maar blijkbaar waren er toch heel wat vergeten hun 'botten' in de sportzak te steken. Marc Coucke tweette "Ik hoop dat de hashtag niet de samenvatting wordt van de match #moekvo". Wel, spijtig genoeg voor beide hoge heren van de kustploeg werd het net waar ze voor vreesden.

#moekvo, de match waarvan ik hoop dat de hashtag niet ook de samenvatting is... — Marc Coucke (@CouckeMarc) February 11, 2017

Loom KVO tot...

Oostende begon wel heel loom aan de wedstrijd. Een gedreven Moeskroen drukte hen terug op de eigen helft en de weinige aanvallen die ze wel konden opzetten, werden verprutst door slordigheden. El Ghanassy was daar zowaar de exponent van. Na waarschuwingen van Markovic en Tirpan was het de Litouwse bonkige spits Matulevicius die de trekker overhaalde. Perfect aangespeeld door aanvalsmakker Diedhiou trouwens.

Het geheel van Yves Vanderhaeghe draaide vierkant, maar er zitten wel jongens bij die op hun mocassins nog altijd heel leuk kunnen ballen. El Ghanassy bijvoorbeeld. Tot het halfuur had die geen bal goed geraakt, maar met een heel arsenaal aan schijnbewegingen zette hij ineens toch Canesin op weg naar doel. De Braziliaan zag Dimata echter beter gepositioneerd staan en de eerste goeie aanval leverde de gelijkmaker op. Salonvoetballers, maar toch efficiënt. Zo mag het ook wel eens.

Opgemerkt dat Berrier nergens genoemd wordt? Logisch, want die speelde echt een dramatische partij. En hij had ook al geel gepakt waardoor hij de match tegen Anderlecht van volgende week mist. Moeskroen begon ook de tweede helft sterk en Tirpan raakte al snel de paal. Rozehnal had zijn werk om zijn jongens op lijn te krijgen. Voor de neus van Dutoit gebeurde er veel meer dan voor de koukleumende Delac.

Moeskroen ging er vol voor en Rednic gooide ook nog Kabasele in de aanval. Oostende kreunde, maar knapte niet. Iedereen leek zich al neer te leggen bij een gelijkspel waar niemand veel mee opschoot. Maar bij een corner net voor affluiten kwam de bal terecht bij Rozehnal, die onhoudbaar binnentrapte. Drie punten, maar verdiend konden die moeilijk genoemd worden.