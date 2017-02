Koningskoppel is goed voor vijf goals en jaagt PSG stilaan schrik aan: kan dit Monaco kampioen worden?

Monaco veegde van meet af aan de vloer aan met de bezoekers uit Metz. Na amper twintig minuten spelen stond het al 3-0. Mbappe, Falcao en opnieuw Mbappe zorgden achtereenvolgens voor de doelpunten.

Na de pauze diepte Mbappe en Falcao de voorsprong nog uit tot 5-0 en dan… was het welletjes geweest voor de club uit het prinsdom. Monaco haalde de voet van het gaspedaal en speelde de wedstrijd moeiteloos uit. Nabil Dirar (ex-Club Brugge) mocht twintig minuten voor tijd invallen voor Boschillia (ex-Standard).

Monaco blijft door deze zege aan de leiding in de Ligue 1. De club telt drie punten meer dan eerste achtervolger PSG, dat stilaan schrik krijgt van dit Monaco. Falcao en co zijn bezig aan een ge-wel-dig seizoen en zijn absoluut een titelkandidaat. Van zijn 25 competitiewedstrijden dit seizoen, won Monaco er 18. Bovendien maakte het team al 75 (!) doelpunten.

