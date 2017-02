Ronaldo en Isco trappen Real Madrid opnieuw over Barcelona naar de leiding (mét beelden!)

FC Barcelona maakte zaterdagnamiddag indruk met een klinkende 0-6-overwinning, maar daar trekken ze zich bij Real Madrid weinig van aan. De ploeg van Zinédine Zidane doet gewoon zijn zin, ook al toonde rode lantaarn Osasuna zich een stevige tegenstander.

Halverwege de eerste helft schoot Cristiano Ronaldo De Koninklijke op voorsprong. De Portugees knalde het leer hard tegen de touwen. Real leek vertrokken, maar niets was minder waar. Osasuna beet van zich af en kwam via Leon langszij. 1-1, meteen ook de stand aan de rust.

Na de pauze beet Real Madrid aanvankelijk zijn tanden stuk op de rode lantaarn uit La Liga, maar uiteindelijk trok Isco zijn ploeg over de streep. Op het uur vond de aanvallende middenvelder een gaatje en maakte hij er 1-2 van. De buit was binnen, maar in toegevoegde tijd legde Lucas de eindstand vast op 1-3. Bekijk hieronder de goals van Ronaldo en Isco:



Cristiano Ronaldo Goal HD - Osasuna 0-1 Real... door Live1Goals

1-2 Isco Alarcón Incredible Goal HD - CA... door billiemccarroll