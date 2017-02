Lange tijd eenrichtingsvoetbal, maar uitgerekend De Sutter vergalt feestweek Club Brugge

Het was lange tijd eenrichtingsvoetbal, maar Club Brugge is er niet in geslaagd om een feestweek met een overwinning op het veld van Sporting Lokeren af te sluiten. Uitgerekend ex-speler Tom De Sutter verpestte het feestje.

In de aanvangsfase was het aftasten langs beide kanten. Sporting Lokeren eiste ietwat verrassend het balbezit op, maar deed daar niet veel mee. Club Brugge kwam het eerste kwartier niet in zijn spel, misschien ook wel de verdienste van een goed georganiseerde thuisploeg.

Uitgerekend De Sutter scoort

Op het moment dat blauw-zwart in de match leek te komen, sloeg Lokeren genadeloos toe. Refaelov – in de eerste helft alweer achter zijn beste niveau aan het zoeken – liet Terki makkelijk wegdraaien en uiteindelijk schilderde De Ridder de bal perfect op het hoofd van De Sutter. De ex-speler van Club Brugge klom hoger dan alles en iedereen en kopte de 1-0 tegen de touwen.

Club was (eindelijk) wakker en diende de Waaslanders meteen van antwoord. Vossen had geen geluk, want zijn plaatsbal ging tegen de paal. Copa had wél geluk, want het leer keerde via het doelhout gewoon terug in zijn armen. Onder aanvoer van een bedrijvige Vanaken drongen de bezoekers nog wel aan, maar aan de rust stond het nog steeds 1-0. Mede omdat Miric een serieuze kans de nek omwrong.

Eenrichtingsvoetbal, maar weinig kansen

Na de pauze was het eigenlijk eenrichtingsvoetbal. Club Brugge duwde Lokeren terug, maar écht grote kansen speelden de bezoekers nu ook weer niet bij mekaar. Preud'homme greep twintig minuten voor tijd dan ook in en gooide Rotariu en Wesley in de strijd. Rotariu toonde zich erg bedrijvig en bracht de Lokeren-defensie aan het wankelen. De Ridder kwam goed weg toen hij de Roemeen van Club omver schopte. Rood had gekund, scheids Lambrechts hield het bij geel.

De seconden tikten weg, en dat was enkel en alleen in het voordeel van de thuisploeg. Het werd hoe langer hoe meer een zenuwachtige bedoening, maar Club Brugge slaagde er zelfs ondanks vijf minuten blessuretijd niet meer in om Lokeren te ontwrichten. Zo eindigde de partij met een 1-0-stand op het scorebord. In de stand blijft Club op de eerste plaats staan, al moet het nu wel rivaal Anderlecht naast zich dulden. Lokeren klimt naar de elfde plek en lijkt met 29 punten zeker van het behoud.