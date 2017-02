Club Brugge zonder drie titularissen, maar mÃ©t twee jonkies op bezoek bij Lokeren

Club Brugge zonder drie titularissen, maar mét twee jonkies op bezoek bij Lokeren

Sporting Lokeren kreeg vorige week nog het bezoek van RSC Anderlecht, deze week komt Club Brugge over de vloer. De ploeg van Runar Kristinsson wil thuis nog eens een overwinning boeken, maar blauw-zwart is niet van plan om daar aan mee te werken.

Lokeren thuis, dat staat gelijk aan weinig doelpunten. De laatste drie thuiswedstrijden van De Tricolores eindigden allemaal op een 0-0-gelijkspel. “Het is niet leuk voor de supporters. Maar iedere wedstrijd krijgen we een nieuwe kans om doelpunten te maken”, vertelde Steve De Ridder daar al over in een gesprek met onze redactie.

Runar Kristinsson kan tegen Club Brugge een beroep doen op een nagenoeg fitte kern, al liggen Killian Overmeir en Mohamed Ofkir wel nog steeds in de lappenmand.

Gouden Schoen maakt plaats voor realiteit

Over naar Club Brugge dan. Blauw-zwart leefde de voorbije dagen op een wolk, want op het Gala van de Gouden Schoen ging het bijna met alle trofeeën aan de haal. Maar nu is het gedaan met feesten en wacht het échte werk.

Michel Preud’homme kan voor de trip naar Daknam geen beroep doen op Tomas Pina, Ricardo van Rhijn, Anthony Limbombe en Benoit Poulain. Allen zijn ze geblesseerd. De coach van Club nam daarom jonkies Ahmed Touba en Laurent Lemoine op in zijn (ruime) wedstrijdselectie.