Missers Aubameyang breken Dortmund érg zuur op

Borussia Dortmund heeft in Lissabon het één en ander laten liggen. De Duitsers hadden voldoende kansen én kregen zelfs een strafschop, maar gingen toch de boot in.

In Lissabon begon de partij met een prachtige tifo, maar toch was het Dortmund dat het initiatief kon nemen. Dembele was opnieuw sterk bij de geelzwarte brigade, snoepte de bal af en speelde Aubameyang vrij. Die miste voor doel de open kans. Ook Dembele geraakte even later na een goeie steal van Reus niet voorbij de doelman van de thuisploeg.

En de spelers van Benfica? Die luisterden naar de tifo en sleepten via Kostas Mitroglou de overwinning binnen. Aubameyang hielp niet door ook een strafschop te missen. Bekijk hieronder de goal van Mitroglou én de gemiste strafschop van Aubameyang. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.