Gent imponeert en klopt Londense reus Tottenham, terugmatch wordt droomaffiche voor 7000 Buffalo's

Hetgeen de Gentse fans van droomden, is donderdagavond uitgekomen. De Buffalo's speelden veruit hun beste wedstrijd van het seizoen en klopten zowaar Tottenham met 1-0.

Zowel bij Gent als bij Tottenham kregen we verrassingen in de basiself. Zo kwamen bij de bezoekers zowel Dele Alli als Toby Alderweireld toch aan de aftrap, Pochettino zette zijn sterkste team op het veld. Vanhaezebrouck liet verrassend Renato Neto en Kalifa Coulibaly op de bank. Perbet en Saief mochten voor het eerst sinds lang nog eens aan een wedstrijd beginnen.

En Gent? Dat deed toch wat denken aan die Champions League campagne van vorig seizoen. Het begon in de gekende opstelling met drie achterin en Perbet, Milicevic en Simon voorin. De opbouw zat snor, het balbezit was een dik halfuur enkel voor de thuisploeg en er waren ook enkele schuchtere aanvallen. Milicevic trapte over de bal, vaak kwam een voorzet net niet aan.

Tottenham leek toch even te schrikken van die Gentse intensiteit. Walker had op rechts z’n handen vol met een sterke Saief. Dembele en Wanyama vonden vaak Esiti op hun weg. Na het halfuur kwam Tottenham toch meer opzetten. Afstandsschoten van Dele Alli en Kane zorgden niet voor problemen.

Staande ovatie bij de rust

Een heet standje met Alli voor doel was bijna bingo, maar tot aan de rust bleef de 0-0 op het bord. De thuissupporters beloonden de spelers met een indrukwekkende staande ovatie. Terecht. Toch moest er met het overwicht wat meer gevaar gecreëerd worden. Dat zal Hein Vanhaezebrouck ook wel aangegeven hebben in de kleedkamer.

Meteen na de koffie kwam er wel een duchtige waarschuwing namens de bezoekers. Kane knalde in de kluts op de buitenkant van de paal. De stress sloop er bij Gent toch wat in, want op de fase erna was het opnieuw bijna prijs.

In extase dankzij Perbet

Gent overleefde die eerste vijf minuten en maar goed ook. Daarna kwam het terug in het spel van de eerste helft. Vooral Asare en Saief lieten zich opmerken. Die eerste tekende voor een mooie bal door de benen van zijn tegenstander. Milicevic nam aan in de zestien en bracht Perbet in een uitstekende positie.

De Fransman haperde even in zijn controle, maar knalde dan toch overhoeks binnen. De Ghelamco Arena stond al de hele avond in vuur en vlam, maar toen ontplofte het helemaal. Gent kreeg opnieuw vertrouwen en Milicevic kreeg nog dé kans om er 2-0 van te maken, maar Lloris duwde de bal tegen de paal.

Terugmatch gered? Reken maar

Bij de bezoekers zorgden Dembélé en Wanyama, allebei uiteraard ex-Beerschot, voor de positieve noot op het middenveld. Dembélé kreeg een uitgebreid applaus van de Gentse fans bij zijn wissel. De virtuoos is overal in België geliefd.

AA Gent overleefde het slotoffensief en boekte zo een mooie uitgangspositie voor de terugmatch. Voor de 7000 meereizende fans wordt het hopelijk een avond om nooit te vergeten, daar in Londen.