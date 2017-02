Geschiedenis in de maak, maar Genk moet na late tegengoal toch nog bibberen in eigen huis

Genk heeft voor een prima uitgangspositie gezorgd op bezoek bij Astra Giurgiu. Castagne en Trossard scoorden voor de bezoekers in Roemenië, evenveel keer maakten de Roemenen gelijk. Het dan maar volgende week afmaken in eigen huis?

Genk nog nooit in 1/8e finales Europa League

Snelle voorsprong via Castagne, maar Astra maakt gelijk

Trossard zet Genk op rozen, maar opnieuw maakt Astra gelijk

Volgende week dan maar in Luminus Arena?

Nog nooit haalde Racing Genk de 1/8e finales in Europa, maar met Astra Giurgiu viel de loting dit seizoen wel mee om geschiedenis te schrijven. De Limburgers wilden dan ook een goede uitgangspositie verwerven in Roemenië om het vervolgens thuis te gaan afmaken tegen de Roemenen.

Bij Genk waren Berge en Malinovskyi ziek. Die eerste zat op de bank en zou in de laatste 25 minuten tonen dat een fitte Berge altijd een meerwaarde is voor deze kern, terwijl de tweede in het hotel bleef. Heynen en Kumordzi kregen zo een basisplaats in een desolaat stadion, waar de sfeer lange tijd door de bezoekende fans werd gemaakt.

De thuisploeg was het beste aan de wedstrijd begonnen, maar deed met zijn overwicht bijzonder weinig tot niets. Gaandeweg kwamen de Genkies beter en beter in de wedstrijd, halfweg de eerste helft leverde dat ook op. Een duel tussen de Roemeense doelman en Samatta leverde plots balbezit op voor Castagne. In twee keer kon die in het lege doel binnenprikken: 0-1.

De Roemenen raakten niet in paniek, maar lieten ook niet meteen iets zien. Toch mochten ze met een gelijkspel de rust in, want vlak voor de koffie kon Budescu met een harde pegel de bordjes op gelijke hoogte brengen. Een droge knal, een mooi doelpunt ook. En het signaal voor de thuisploeg om na de pauze verder te strijden.

Genk kwam in die tweede 45 minuten een paar keer erg goed weg. Na een erg knappe combinatie van de Roemenen schoot Teixeira pas net over doel, even later Ionita met een schotje voorlangs. Genk moest het lange tijd ondergaan en leek steeds meer de 1-1 wel een goede uitgangspositie te vinden.

Maar: Astra is vooral op verplaatsing levensgevaarlijk. Toch maar liefst nog een tweede doelpuntje prikken. En zo geschiedde ook, want na balverlies van de Roemenen speelden Samatta, Schrijvers en co het heerlijk uit. Trossard was uiteindelijk de man die de perfecte omschakeling mocht afronden: 1-2.

Genk op rozen dus richting terugwedstrijd? Welneen, want Seto kon in extremis nog gelijkmaken voor de Roemenen. Seto maakte nog gelijk in de absolute slotfase, waarin ook Thomas Buffel nog inviel voor de bezoekers. Volgende week zal Genk het in eigen huis moeten afmaken. Zondag volgt met oog op play-off 1 nog de clash met Charleroi.