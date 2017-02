Club Brugge piept en kraakt, maar Vanaken sleurt zijn ploeg in extremis voorbij Westerlo

Het was allesbehalve een makkelijke wedstrijd, maar Club Brugge heeft zich in Het Kuipje toch weten te herpakken na een verliespartij op het veld van Sporting Lokeren. Op bezoek bij KVC Westerlo redde Hans Vanaken zijn ploeg in de slotfase door een own goal af te dwingen en zelf de 1-2 te scoren.

Bij Club Brugge kregen Rotariu en Claudemir de voorkeur op Refaelov en De Bock, terwijl Jacky Mathijssen verraste met een basisplaats voor De Ceulaer. De aanvaller lag een hele tijd in de lappenmand en trainde nog maar sinds begin deze week, maar begon tegen Club wel meteen aan de aftrap.

Eerst nog afgevlagd, meteen erna wél raak voor Ganvoula

Wie verwachtte dat Club meteen de koe bij de hoorns zou vatten, kwam bedrogen uit. Het was Westerlo dat veel en veel beter uit de startblokken schoot. Na dik tien minuten spelen deelde Ganvoula al een flinke waarschuwing uit. De spits van Westerlo – volgend seizoen bij Anderlecht – scoorde, maar het feestje ging omwille van buitenspel niet door.

Luttele minuten later was het wél raak. Christensen verstuurde een voorzet op maat voor doel en de alleenstaande Ganvoula kopte de bal binnen. Denswil en Simons keken naar elkaar, maar gingen beiden in de fout. 1-0 en Club op achtervolgen aangewezen.

Vossen en Izquierdo missen kansen

Blauw-zwart had het niet onder de markt en ontsnapte tot twee maal toe aan een dubbele achterstand. Naarmate de eerste helft vorderde nam Club de match dan toch in handen. Vossen en Izquierdo kregen enkele goeie kansen, maar Van Langendonck hield tijdens de eerste 45 minuten zijn netten proper.

Geen strafschop, wel een own goal

Aan het begin van de tweede helft twee keer opwinding. Eerst ging Rotariu (na een licht contact?) neer in de zestienmeter. De Roemeen kreeg geen elfmeter van scheidsrechter Lardot. Meteen daarna kreeg Vossen nog eens een kans, maar opnieuw stuitte de spits op Van Langendonck. Verder noteerden we minder kansen dan voor rust. Op het uur greep Preud'homme in: Vossen en Cools moesten plaatsmaken voor Diaby en Immers.

Een Westelse stunt leek in de maak, maar met heel wat geluk kwamen de bezoekers in de slotfase alsnog langszij. Vanaken wilde een voorzet versturen, maar via de voet van Miletic verdween het leer over Van Langendonck tegen de touwen. "Het hoeft niet altijd mooi te zijn", dacht Vanaken wellicht.

Bedankt, Hans

Club voerde de druk op, en uiteindelijk begaf de solide defensie van Westerlo het toch. Vanaken vond een gaatje en legde het leer keurig - via de vingertoppen van Van Langedonck - tegen de touwen. "Het mag af en toe wél mooi zijn", dacht Vanaken wellicht. 1-2 en opdracht volbracht voor de troepen van Michel Preud'homme. In het klassement blijft Club ook na deze speeldag aan de leiding, het écht sprankelende voetbal moet nog volgen.