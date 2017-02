KV Mechelen blijft op PO1-koers na achtste thuiszege in negen duels, moordend drieluik komt er nu aan

KV Mechelen blijft volop meedoen voor een plaats in de top 6. Tegen een inspiratieloos Sporting Lokeren zat Malinwa na twee snelle goals op rozen. De troepen van Yannick Ferrera zijn klaar voor een moordend slot van de reguliere competitie.

Met een loodzwaar drieluik (Standard en AA Gent uit, Anderlecht thuis) in het verschiet, moest Malinwa zijn op papier makkelijkste wedstrijd winnend afsluiten. De thuisploeg vatte de koe dan ook bij de horens. De wederoptredende Nicolas Verdier vloerde Boubacar Copa al na 8 minuten met een schicht. Seizoenstreffer nummer 9 voor de Fransman.

Anticlimax voor Kolovos

Lokeren voetbalde aardig mee Achter de Kazerne. Steve De Ridder en Bob Straetman probeerden er met enkele technische combinaties uit te komen, maar echt dreigen zat er niet in.

KV bleef daarentegen wél gevaar stichten. Op een snedige counter behield Yohan Croizet goed het overzicht en bediende Dimitris Kolovos. De Griek kapte vlot zijn man uit en plaatste de 2-0 in de verste benedenhoek. Een domper op de Griekse vreugde volgde snel, want na een ongelukkig contact met Georgios Galitsios moest de doelpuntenmaker geblesseerd naar de kant.

Rabona Croizet

De partij kabbelde richting de pauze, maar wat we nadien zagen, was fraaier. Croizet kreeg de handen op elkaar met een Rabona. De koelbloedige Copa stuurde Verdier het bos in met een kunststukje achter het steunbeen.

Lokeren kwam in de tweede periode nooit echt in de buurt van de aansluitingstreffer. Koen Persoons was de opvallendste Waaslander. Eerst ging de kapitein fors door op invaller Glenn Claes, die de match niet zou volmaken. Vervolgens claimde hij een elleboogstoot van Seth De Witte die deed alsof zijn neus bloedde.

Christian Osaguona nam het slotakkoord voor zijn rekening. Pas op het veld schoot hij de bevrijdende 3-0 tegen de touwen. Mechelen zet PO1-concurrenten Charleroi, Gent en Genk onder druk. Voor Lokeren mag de nacompetitie zo stilaan beginnen.