Essevee laat (pas) na pauze grote klasse zien en blijft bovenin meedoen

Zulte Waregem heeft aan een wonderbaarlijke tweede helft genoeg gehad om duidelijk de maat te nemen van STVV. Het werd 4-1, maar er worden ook werkpunten meegenomen uit de eerste 45 minuten.

Zulte Waregem wilde tegen een gehavend STVV graag punten 48, 49 en 50 toevoegen aan het tasje en zo play-off 1 helemaal veilg stellen. Maar ook de Kanaries wilden graag nog een keertje winnen, om zo misschien wel definitief en helemaal zeker te zijn van de redding op het hoogste niveau.

Ivan Leko koos voor een nooddefensie bij gebrek aan flink wat spelers, Francky Dury koos voor Marrone en Baudry als centraal duo achterin, Lepoint kwam hoger op het veld. Wij kozen dan weer voor de perstribune laag in het Regenboogstadion, in de schaduw van de dug-out van Dury.

Daar zagen we een jong koppeltje naar de match kijken dat in de eerste helft enkel oog had voor elkaar en een of andere leuke app op de meegezeulde smartphone. We kunnen ze geen ongelijk geven, want er was werkelijk niets te zien in die eerste helft. STVV speelde mee in het spel van Essevee, maar het was aan beide kanten zo slordig dat we nauwelijks echt konden genieten van de wedstrijd.

Steven De Petter had zijn team niet onverdiend op voorsprong gebracht door een corner voorbij Bossut te knikken, want in het begin van de match hadden de Kanaries de grootste kans ook al verprutst. Het gaf Dury hoogstens extra buskruit om tijdens de rust een en ander op scherp te zetten, want de eerste helft was er eentje om snel te vergroten.

Dan was de tweede helft veel en veel beter van de thuisploeg. Gueye was er net voor de pauze al ingekomen voor de geblesseerde Lepoint, maar ook Coopman kwam de rangen nog versterken. Meïté ging centraal achteraan spelen, een positie die hem eigenlijk ook wel goed lag. Lerager met de kop op assist van Kaya en bam, 1-1.

Wereldlijke tweede helft

Het begin van een regelrechte belegering, waarbij Zulte Waregem een paar keer appèl voor handspel in de grote rechthoek van STVV maakte, maar vooral kans na kans afdwong en steeds meer de gaten vond in de verdediging van de Kanaries. En dat leverde ook meermaals op.

En die doelpunten? Om duimen en vingers vanaf te likken. Tot drie keer toe kwam alles vanuit een heerlijke collectieve actie, met uiteindelijk Gueye, Leye en Kaya - heerlijk schot ook - als afwerkers van dienst. Oogstrelend voetbal, het verschil tussen de tweede en de eerste helft kon eigenlijk nauwelijks groter zijn. Zelfs het jonge koppeltje genoot van wat er op de groene grasmat werd gelegd.