Gent is gewaarschuwd: Tottenham wint ruim, Kane imponeert (mÃ©t beelden)

Gent is gewaarschuwd: Tottenham wint ruim, Kane imponeert (mét beelden)

Geen competitievoetbal in Engeland dit weekend. De Premier League maakt dezer dagen plaats voor de FA Cup. Zondag kwamen met Tottenham Hotspur en Manchester United twee topclubs in actie.

Fulham-Tottenham 0-3

Tottenham nam bijzonder makkelijk de maat van Fulham. The Spurs herpakten zich na de nipte 1-0-nederlaag tegen KAA Gent.

Harry Kane was de grote uitblinker. De aanvalsleider van Tottenham tekende voor een hattrick. Bij deze is Gent dus gewaarschuwd: Tottenham - of op zijn minst Kane - is klaar voor een revanche. Bekijk de drie doelpunten in onderstaand filmpje: